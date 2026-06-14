Iraklı üst düzey askeri heyet Erbil’de

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Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah başkanlığındaki üst düzey bir askeri heyet, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle güvenlik konularını görüşmek üzere Erbil’e ulaştı.

Iraklı üst düzey askeri heyet, bugün (14 Haziran 2026 Pazar) sabah saatlerinde Erbil’e geldi.

Konuk heyetin, bugün Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmelerin en önemli gündem maddesini petrol sahalarının güvenliğinin sağlanması oluşturuyor.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre özellikle petrol üretiminin yeniden başlaması ve ihracat kapasitesinin artırılması planlanırken, heyetin bu ziyareti stratejik bir öneme sahip.

Daha önce Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile uluslararası petrol şirketleri arasında yapılan toplantıda, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’den üretimin sürdürülebilmesi için güvenlik garantileri istenmişti.

Geçtiğimiz dönemde Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahaları, defalarca insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin hedefi olmuştu. Bu saldırılar güvenlik risklerini artırmış, petrol üretimi ve ihracatının bir süreliğine tamamen durmasına neden olmuştu.