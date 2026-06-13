Pakistan ve Suudi Arabistan, ABD ile İran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı

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Pakistan ve Suudi Arabistan, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin olumlu bir seyre girmesini ve son aşamaya gelmesini memnuniyetle karşılarken, anlaşmanın imza törenine de atıfta bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinin başında her iki taraf da ABD ve İran arasındaki müzakerelerin son aşamaya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yarın yapılması planlanan anlaşma imza törenine değindi.

Aynı zamanda her iki taraf, bu önemli diplomatik gelişmenin bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamasını ümit ettiklerini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı da müzakere süreci boyunca diyalog ve arabuluculuk çabalarına verdiği sürekli destekten dolayı Pakistan'a takdir ve teşekkürlerini sundu.

Telefon görüşmesinin bir diğer gündem maddesinde ise iki bakan, bu ayın sonunda Mısır'da yapılması planlanan bölge dışişleri bakanlarının dörtlü toplantısını ele aldı.

Bu gelişmeler, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin yaptığı açıklamada, İslamabad Mutabakat Muhtırası'nın yalnızca tüm cephelerdeki savaşa son vermeyi vurguladığını, nükleer dosyanın ise başka bir aşamaya ertelenmesinin kararlaştırıldığını ve bu muhtıranın önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanabileceğini belirtmesinin ardından yaşandı.