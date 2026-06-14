Mesrur Barzani: Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki koordinasyon güçlendirilmeli

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah başkanlığındaki üst düzey askeri heyetle petrol sahalarının güvenliğini görüştü.

Başbakan Barzani, bugün (14 Haziran 2026 Pazar) Irak Genelkurmay Başkanı Abdülemir Yarallah ve beraberindeki askeri heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Genelkurmay Başkanı Yarallah, Erbil ziyaretinin amacına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Yarallah, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin doğrudan talimatıyla hareket ettiklerini belirterek; bölgedeki asayişin ve istikrarın korunması, özellikle de petrol şirketlerine yönelik tehditlerin tamamen ortadan kaldırılması için çalıştıklarını ifade etti.

Başbakan Barzani de Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi güvenliğine yönelik bu hassasiyetinden ve verilen güvenlik garantilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu konuda her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu belirten Mesrur Barzani, bölgedeki askeri ve güvenlik tehditlerine karşı Peşmerge güçleri ile Irak ordusu arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.