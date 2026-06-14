Dicle Nehri'nde alarım: 13 çeşit hastalık kapıda!

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Irak çevre ve iklim kuruluşu Yeşil Irak Gözlemevi, Dicle Nehri’ndeki aşırı kirlilik ve yayılan bakteriler nedeniyle vatandaşların 13 farklı ciddi hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Yeşil Irak Gözlemevi, bugün (14 Haziran 2026 Pazar) yayımladığı raporda, su kaynaklarındaki kirliliğin korkutucu boyutlara ulaştığı konusunda uyardı. Rapora göre özellikle Dicle Nehri’nde yayılan Kolon bakterisi, toplum sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

Gözlemevi, normal şartlarda insan ve hayvan bağırsağında bulunan bu bakterinin, kirli su veya gıda yoluyla vücudun diğer bölümlerine bulaşması durumunda "sindirim sistemi bozuklukları ve enfeksiyonlara, idrar yolu iltihaplanmalarına, alyuvarların parçalanmasına, ani böbrek yetmezliği, kan pulcuklarının azalmasına ve kan zehirlenmesine yol açabileceği konusunda uyardı:

Gözlemevi ayrıca, piyasada "arıtılmış su" adı altında satılan içme sularının büyük bir kısmının Dicle Nehri’nden alındığını; bu sulardaki toksik maddelerin ve ağır metallerin ayrıştırılmasının çoğu zaman imkansız olduğunu vurguladı.

Yeşil Irak Gözlemevi, yaşanan bu çevre felaketinin önüne geçilmesi için Irak Hükümeti ve Parlamentosuna çağrıda bulundu.