Ahmet Türk: Kürt sorunu benim

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İstanbul’da düzenlenen "İkinci Yüzyılda Cumhuriyetin Demokratik Dönüşümü Konferansı”nda konuşan Kürt siyasetçi Ahmet Türk, ''Kürtler ne istiyor diyorlar? Kendimden örnek veriyorum; Kürdistan’da geniş toprağı olan bir ailenin çocuğuyum ama kimliğim yok, dilim yok, halkım yok sayılıyor. İşte Kürt sorunu benim. Kürt sorunu buradadır diyorum.'' dedi.

Konferansta geçmiş dönem deneyimlerini paylaşan Ahmet Türk, ''Paris Kürt Konferansı’na katıldığımız için CHP’den istifa ettirildik. Yeni oluşum için çaba gösterdik. HEP’i kurarken Kürtler sahip çıktı. O değerli arkadaşlarımız kendilerini geri çekmek zorunda kaldı. HEP’ten bugüne 8 parti kapatıldı. O günden bugüne neleri tartıştık? Hep Kürt ve Türk halklarının demokratik değerlerlerde buluşmasını savunduk. Demokratik siyaseti savunduk. Demokratik siyasetten vazgeçmedik çünkü çözümün demokratik siyasette olduğuna inandık.'' diye konuştu.

Türkiye’deki barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Türk, sözlerine şöyle devam etti:

''Elbette bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesi için biz Kürtler olarak, Kürt siyaseti olarak sabırla bekleyeceğiz. Bu süreci bozan Kürtler olmayacak. Sabırla izleyeceğiz. Ancak toplumda da güvensizliğin geliştiğini görüyoruz. Umut ediyorum ki bu süreç başarıya ulaşır, toplumsal barışın önündeki engeller ortadan kalkar.''

Konuşmasında Kürt sorununa vurgu yapan Ahmet Türk, şunları söyledi:

''Kürtler ne istiyor diyorlar? Kendimden örnek veriyorum; Kürdistan’da geniş toprağı olan bir ailenin çocuğuyum ama kimliğim yok, dilim yok, halkım yok sayılıyor. İşte Kürt sorunu benim. Kürt sorunu buradadır diyorum.''