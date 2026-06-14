Başkan Barzani ve Irak Genelkurmay Başkanı'ndan güvenlik koordinasyonu vurgusu

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Başkan Mesud Barzani ve Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Reşid Yarallah başkanlığındaki askeri heyet, Erbil ve Bağdat arasındaki askeri iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Başkan Barzani, bugün (14 Haziran 2026 Pazar) Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Reşid Yarallah ve beraberindeki üst düzey askeri heyeti kabul etti.

Barzani'nin Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak ve bölgedeki genel siyasi ve güvenlik durumunun ele alındığı görüşmede, güvenlik, asayiş, istikrar ve kalkınmanın tesisi için Irak ile Kürdistan Bölgesi’ndeki ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.