Başbakan Barzani, Selahaddin Bahaddin'e başsağlığı diledi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, kardeşinin vefatı dolayısıyla Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin'e başsağlığı diledi.

Başbakan Barzani, bugün (14 Haziran 2026 Pazar), Yekgirtu Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin’in kardeşi Husen Muhammed Bahaddin’in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Selahaddin Muhammed Bahaddin, Kürdistan İslami Birlik (Yekgirtu) Partisi Genel Sekreteri; Kardeşiniz merhum Husen Muhammed Bahaddin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Size ve ailenize en derin taziyelerimi sunuyor, acınızı paylaşıyorum."

Mesrur Barzani, mesajının sonunda şunları kaydetti:

"Yüce Allah'tan merhuma cennet mekan, size ve ailenize sabır diliyorum."