Yann Braem: Fransa’daki tüm siyasi güçler Kürdistan Bölgesi’ni destekliyor

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Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem, Paris ile Erbil arasındaki tarihi, askeri, eğitim ve kültürel ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak, Fransa’daki tüm siyasi aktörlerin Kürt davası konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Fransa Başkonsolosu Braem, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ile olan stratejik ilişkilerini değerlendirdi.

Braem; kültür, eğitim, güvenlik ve ekonomi alanlarında iş birliğinin artarak devam edeceğini vurguladı. Güvenlik konusuna da değinen Başkonsolos Braem, iki tarafın askeri ve emniyet teşkilatları arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti. Fransa’nın Kürdistan Bölgesi ile güvenlik alanındaki iş birliğini artırmayı planladığını ifade eden Braem, özellikle göç dosyası ve terörle mücadele konularında koordinasyonun güçlendirileceğini açıkladı.

Eğitim alanındaki faaliyetlere de değinen Braem, Erbil ve Süleymaniye’deki Fransız Uluslararası Okulları’nın (Danielle Mitterrand) önemine vurgu yaptı. Bu okullarda Fransızca, İngilizce, Kürtçe ve Arapça dillerinde uluslararası standartlarda eğitim verildiğini belirten Yann Braem, "Burada yetişen ve eğitimine Fransa’da devam eden gençler, gelecekte Fransız ve Kürt halkları arasında canlı birer gönül köprüsü olacaklar." dedi.

Fransa politikasındaki Kürt algısına dair açıklamada bulunan Yann Braem, şunları söyledi:

"Fransa’daki tüm siyasi güçler Kürdistan Bölgesi’ni destekliyor. Fransa’daki tüm siyasi aktörler, Kürt davası konusunda hemfikirdir."