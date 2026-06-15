Neçirvan Barzani: ABD ile İran arasında varılan mutabakat bölgesel güvenliği güçlendirecek

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirterek; bu tarihi adımın tüm bölgede istikrar, güvenlik ve refahın güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

Neçirvan Barzani, bugün (15 Haziran 2026 Pazartesi) X sosyal medya hesabından üzerinden yayımladığı mesajda, Washington ve Tahran arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Mesajında anlaşmanın uygulama sürecine dikkat çeken Neçirvan Barzani, "Tüm tarafların, bölge barışını ve güvenliğini güçlendirmek üzere, anlaşmanın tüm maddelerini iyi niyetle hayata geçirmelerini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani ayrıca, bu diplomatik başarının elde edilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenen ve destek veren tüm taraflara teşekkür etti.