Sabri Ok: Süreç çıkmaza girmemiştir ama ciddi handikaplarla karşı karşıyadır

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PKK yöneticilerinden Sabri Ok, barış sürecine dair yaptığı son açıklamada, ''Süreç çıkmaza girmemiştir ama ciddi handikaplarla karşı karşıyadır, ya da tökezleyerek gelişen bir süreçtir diyebiliriz.'' dedi.

İtalya’da yayımlanan Avvenire gazetesine konuşan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sabri Ok, barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarafların sürece yaklaşım konusunda birbirinden uzak olduğunu söyleyen Sabri Ok, ''Daha doğrusu Türk devleti bu kadar ciddi, tarihsel ve büyük bir soruna karşı hak ettiği gibi sorumlu ve ciddi bir yaklaşım içinde değildir. Dolayısıyla süreç çıkmaza girmemiştir ama ciddi handikaplarla karşı karşıyadır ya da tökezleyerek gelişen bir süreçtir diyebiliriz.'' diye konuştu.

Sabri Ok, ''Özellikle devlet ve bürokrasi içinde yer alan norm dışı güçler de buna dahildir. Şüphesiz bunda tarihsel olarak Kürt sorununu görmeyen, bunun da ötesinde sorun yaratan Kürdistan’ın parçalanmasına ve statüsüz bırakılmasına yol açan uluslararası güçlerin sorumlulukları da büyüktür. Halen çıkarları için Türk devletini tolere etmekte ve sorunun çözümü için olumlu bir yaklaşım göstermemektedirler. Bunun da sorunun çözümünde ve sürecin ilerlemesinde önemli ve etkileyici bir sorun olduğunu rahatlıkla belirtebilirim.'' ifadelerini kullandı.

İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan için talep edilen "umut hakkı"na ilişkin de konuşan Sabri Ok, sözlerine şöyle devam etti:

''Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ‘Umut hakkı’ konusunda Türkiye’nin AİHM’nin kararları doğrultusunda gerekli mevzuatları yerine getirmesi için Haziran 2026 tarihine kadar süre vermiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türk devletinin ‘umut hakkı’ kararının gereklerini yerine getirmesi için hem teşvik etmeli hem de baskı uygulamalıdır. Dolayısıyla ‘umut hakkı’ konusunda hem hukuki hem siyasi hem de toplumsal mücadelemiz Türkiye ve Kürdistan başta olmak üzere Avrupa’da sürecektir. Barış sürecine kimler engel oluyor diye sormuştunuz; ‘Umut hakkı’ konusunda gösterilecek yaklaşım, barış sürecine karşı kimlerin engel olup olmadığı konusunda bir turnusol kağıdı görevini görecektir.''