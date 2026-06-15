Neçirvan Barzani: Tom Barrack ile kritik başlıklar masaya yatırılacak

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ABD ile İran arasında varılan tarihi anlaşmaya tam destek verdiklerini açıklarken; ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Erbil ve Bağdat temaslarında kritik başlıkların masaya yatırılacağını belirtti.

Kurdistan24 muhabiri Hoşmend Sadık’a özel açıklamalarda bulunan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi olarak Washington ve Tahran arasında varılan mutabakatını desteklediklerini vurguladı.

Lübnan’da ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın trafiğe açılması gibi kritik maddeleri içeren ve 19 Haziran’da İsviçre’de resmen imzalanması beklenen anlaşmaya değinen Neçirvan Barzani, şunları söyledi:

"Bu anlaşmanın bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Hedefimiz, bölgenin savaşlardan arınması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesidir. Bu durum tüm bölge halkları için daha fazla istikrar anlamına gelmektedir."

ABD Başkanı’nın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın yarın (16 Haziran 2026 Salı) gerçekleştireceği ziyarete de değinen Neçirvan Barzani, "Tom Barrack, özel temsilci sıfatıyla Erbil’e ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Görüşmelerimizde gerek Kürdistan Bölgesi gerekse Irak genelini ilgilendiren önemli konuları ele alacağız. Amacımız, tüm taraflar arasında daha güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturmaktır." diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki iç siyasi gelişmelere dair açıklama yapan Neçirvan Barzani, Başkan Mesud Barzani’nin siyasi birliği sağlama yönündeki girişimlerinin oldukça yerinde ve stratejik olduğunu belirtti.

Neçirvan Barzani, bölgedeki siyasi partilerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.