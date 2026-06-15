Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi başlıklar var?

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ABD ile İran arasında tamamlanan ve 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması, Türkiye'deki barış süreci ve NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün (15 Haziran 2026) Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Dış politikada gözler Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre şehrinde imzalanacak barış anlaşmasına çevrildi.

Kabine toplantısında, ABD-İran hattında tamamlanan anlaşma sürecinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye'deki barıç sürecinde gelinen son aşama da Kabine Toplantısında masaya yatırılacak.

Süreç kapsamında yürütülen çalışmalar ile sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantıda, ittifak tarihinin en önemli buluşması olarak nitelendirilen zirvenin hazırlıkları görüşülecek.