İmralı Heyeti TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Urfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşemede barış sürecinde gelinen son aşama ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Urfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Meclis'te kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; kabulde heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve barış sürecinde sürecinde gelinen son aşama değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, TBMM bünyesinde kurulan ''Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'' tarafından hazırlanan raporda yer alan düzenlemeler ile sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Süreç kapsamında bugüne kadar önemli ilerlemeler kaydedildiğinin ve siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer sonuçlar elde edildiğinin altı çizildi.

Görüşmede, barış süreci hedefinin başarıyla nihayete erdirilmesi noktasında parlamentonun rolüne dikkat çekildi.

Bu kapsamda, gerekli çalışmaların Meclis çatısı altında titizlikle yürütülerek, belirlenen düzenlemelerin hayata geçirilmesinin taşıdığı kritik önem ifade edildi.

İmralı Heyeti’nden Kurtulmuş ile yapılan görüşmeye dair açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithan Sancar, Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdikleri görüşmeye dair yazılı açıklama yayımladı.

Görüşmenin ana gündeminin “çerçeve yasa”da gelinen aşama olduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İmralı Heyeti olarak Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nde özellikle yasal adımlarla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile bugün bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin ana gündemi, kamuoyunun da yakından takip ettiği ‘çerçeve yasa’da gelinen aşama oldu. Görüşmemizde, süreç için büyük önem arz eden çerçeve yasanın Meclis kapanmadan önce çıkarılması gerektiği konusundaki görüşlerimizi, bu yöndeki beklentileri ve gerekçelerimizi ifade ettik. Sayın Meclis Başkanı da ‘çerçeve yasa’nın Meclis kapanmadan çıkması gerektiği konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu ve bu konuda çabalarının sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. ‘Çerçeve yasa’nın çıkarılmasıyla ilgili olarak somut adımların hızla atılması gerektiği konusundaki fikir birliğinin ve TBMM’nin bu konuda oynayacağı rolün teyit edilmesinin önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek isteriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."