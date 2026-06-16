Trump: İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada, ''İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak.'' dedi.

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'nde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, kritik açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la ''harika bir anlaşma yaptıklarını'' ve artık ikinci aşamaya geçtiklerini kaydetti. Trump, "İran'a yatırım yapmıyoruz ama adil bir anlaşmamız var" dedi.

İran'ın nükleer silahı olmayacağını söyleyen ABD Başkanı, "İran nükleer silah satın alamayacak yaparsa sonuçları ağır olur" ifadesini kullandı.

Hem İran ile yürütülen gizli nükleer müzakerelere hem de İsrail’in Lübnan’daki askeri operasyonlarına değinen Trump, müttefiki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya ''daha sorumlu olma'' çağrısı yaptı.

"Rejim değişikliğine inanmıyorum"

Trump, açıklamalarının devamında ABD'nin "İran'a hiçbir şekilde para yatırmadığını" ifade etti. Dün ortaya çıkan bu iddiaları "gülünç" olarak nitelendiren Trump, "İran'a herhangi bir para yatırma yükümlülüğümüz bulunmuyor" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran'da olası bir rejim değişikliğine inanmadığını kaydetti.

Trump, "Rejim değişikliğinden bahsedecek olursanız İran'ın liderler grubu tamamen değişti. Bir kez daha söyleyeyim rejim değişikliğine inanmıyorum. Bu yıllar sürer ve işe yaramaz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşmaya da değinen Trump "Netanyahu, Washington'a gelip yalvardı. Obama'ya İran ile anlaşmaması için yalvardı. Obama İran'ın tarafındaydı, İsrail'in değil ve o anlaşmayı yaptı" dedi.