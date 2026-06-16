Tuncer Bakırhan’dan Meclis’e ''çerçeve yasa'' çağrısı

1 saat önce

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ''Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarıp siyaset ve hukuk zeminine taşıyacak bir çerçeve yasa artık ertelenemez.'' dedi.

Tuncer Bakırhan bugün (16 Haziran 2026) partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dış politikadan ekonomiye, yargıdan Kürt meselesine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin kronikleşen sorunlarının çözümü için demokratikleşme ve hukuk vurgusu yapan Bakırhan, Kürt meselesinin çözümüne yönelik Meclis’e çerçeve yasa çağrısında bulundu.

Bakırhan, Kürt meselesinin demokratik çözümünün Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından kritik önemde olduğunu belirterek, sürecin somut ve hukuki bir zemine taşınması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık iki yıldır devam ettiğini ifade ettiği sürecin artık yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini belirten Bakırhan, Meclis’e çağrıda bulundu.

Bakırhan, DEM Parti’nin çözüm için dört temel düzenlemeyi gerekli gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

''Böyle bir dönemde Kürt meselesini çözümsüz bırakmak, Türkiye'yi tarihsel bir riskin eşiğinde bekletmektir. İç barışını kuramamış, kendi yurttaşıyla kavgalı bir devlet, dışarıdan esen her rüzgârda savrulur. Yaklaşık iki yıldır süren bu sürecin artık somut, hukuki ve demokratik bir zemine kavuşması gerekiyor. Bunun yolu çerçeve yasadır. Kürt meselesini çatışma zemininden çıkarıp siyaset ve hukuk zeminine taşıyacak bir çerçeve yasa artık ertelenemez. Biz dört temel düzenlemeyi zorunlu görüyoruz: Kalıcı çözüm için Çerçeve Yasa; demokratik bütünleşme ilkelerini güvence altına alacak Demokratik Toplum Yasası; yerel demokrasiyi, sivil toplumu ve siyasal katılımı güçlendirecek Genişletilmiş Yerel Demokrasi Yasası ve Özgür Yurttaş Yasası…''

Bakırhan, söz konusu düzenlemelerin bir taviz değil, eşit yurttaşlığın gereği olduğunu savunarak, Meclis’in tatile girmeden önce adım atması gerektiğini söyledi.