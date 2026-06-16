Mesrur Barzani: Hükümet kurma sürecinin ilk adımı Parlamentonun aktifleştirilmesidir

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Başbakan Mesrur ​​Barzani, Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktifleştirilmesi ve yeni hükümetin kurulması gerekliliğini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün, (16 Haziran 2026 Salı), Erbil'de ABD Başkanı’nın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Mesrur Barzani, "Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik; Kürdistan Bölgesi ve Irak için önem arz eden tüm konuları ele aldık. Aynı zamanda, bölgedeki ekonomik ve güvenlik durumunu iyileştirmek amacıyla Sayın Ali Zeydi hükümetiyle koordinasyon ve çalışma olanaklarını değerlendirdik," dedi.

Başbakan’ın açıklamalarına göre görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi, Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın ABD ile olan ikili ilişkileriydi. Bu çerçevede, Amerikan şirketlerinin Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırımlarının artırılması konusu görüşüldü. Barzani, bu hamlenin "Irak ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlayacağını" belirtti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin kurulması

Başbakan Mesrur Barzani, hükümet kurma sürecinin ilk adımının parlamentonun aktifleştirilmesi olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Parlamentonun şu ana kadar aktifleştirilmesi gerekiyordu. Biz ilk günden itibaren Parlamentonun herhangi bir siyasi partinin değil, tüm Kürdistan Bölgesi halkının ortak değeri olduğunu savunduk. Hiç kimsenin Parlamentonun yeniden aktifleştirilmesini engellemeye hakkı yoktur."

Başbakan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamento, farklı görüşlerin tartışılabileceği yerdir. Parlamento yeniden aktifleştirildikten sonra, hükümetin kurulmasına ilişkin gerekli istişareler yürütülecektir."

ABD-İran arasında varılan mutabakat

ABD ile İran arasında varılan mutabakata da değinen Başbakan Barzani, "Biz her zaman barıştan yana olduk. Bölgeyi barış ve istikrara kavuşturacak her türlü anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz," ifadelerini kullandı.