Hakan Fidan: Mutabakat dünyaya nefes aldırdı

1 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın son derece memnuniyet verici olduğunu beliterek, ''Mutabakat, dünyaya nefes aldırdı.'' dedi.

Hakan Fidan, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarette Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna savaşı barışçıl yollarla sonlandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasındaki mutabakata da değinen Hakan Fidan, şunları söyledi:

"ABD ile İran arasında varılan mutabakat son derece memnuniyet verici. Hürmüz Boğazı tüm gemilerin geçişine açık tutulmalı. Mutabakat, dünyaya nefes aldırdı."