Erbil en iyi 1000 startup şehri arasındaki yerini korudu

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Erbil valiliği, yeni şirketler (startup) için dünyanın en iyi 1000 şehri listesindeki yerini korumayı başardı ve Irak genelinde en güçlü ikinci iş ve inovasyon ekosistemi olma statüsünü sürdürdü.

Bugün yayımlanan 2026 yılı "StartupBlink" Küresel Endeksine göre başkent Erbil, dünya genelinde 932. sırada yer aldı. Erbil, 2025 yılından bu yana Irak genelindeki en iyi ikinci girişimcilik ekosistemi konumunu istikrarlı bir şekilde koruyor. Kürdistan Bölgesi'nin başkenti, Orta Doğu genelinde ise 29. sırada yer buldu.

Raporda, hem Erbil hem de Bağdat'ın dünyanın en iyi 1000 şehri arasında yer almayı başardığı belirtildi. Bu durum, Irak'ta iş sektörünün karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen, her iki şehirde de inovasyon ve girişimcilik alanında gözle görülür bir hareketliliğin varlığına işaret ediyor.

Diğer yandan raporda, Irak’ın ülke olarak kaydettiği gelişmelere rağmen startup alanında dünyanın en iyi 100 ülkesi listesinin hala dışında kaldığı vurgulandı. Buna karşın Irak, gelecekte inovasyon sistemini geliştirme konusunda büyük bir potansiyele sahip, gelecek vadeden yeni pazarlardan biri olarak tanımlandı.

"StartupBlink" raporu, her yıl dünya genelindeki ülke ve şehirlerin startup ekosistemlerini değerlendirmekte olup, dijital ekonomik büyüme ve inovasyon düzeyini belirlemede dünyanın en güvenilir küresel kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir.