TRP: Kürdistan Parlamentosu en kısa sürede yeniden aktifleştirilmeli

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Türkmen Reform Partisi (TRP), Kürdistan Parlamentosunun vakit kaybedilmeden yeniden aktifleştirilmesini talep etti.

TRP, bugün (17 Haziran 2026 Çarşamba) yayımladığı açıklamada, mevcut siyasi tıkanıklığın sürmesi ve parlamentonun aktifleştirilmesinin gecikmesinden duyulan "derin endişeyi" dile getirdi.

Açıklamada, seçimlerin üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, "bölgenin en yüksek yasama ve denetim organının çalışmalarının felç edilmesinin artık hiçbir hukuki ve siyasi gerekçeyle bağdaşmadığı" vurgulandı.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni hükümet kabinesinin henüz kurulmamış olması, Parlamentonun çalışmalarını durdurması için bir mazeret olamaz. Parlamento; iç düzenlemelerini yapmak, komisyonları oluşturmak ve halkın kaderini tayin eden kritik konuları tartışmak üzere derhal toplanmalıdır. Tüm siyasi güçleri ve partileri, yapıcı bir diyalog süreci başlatmaya, yeni kabinenin kurulması ve tüm anayasal kurumların tam kapasiteyle çalışması için hızla uzlaşmaya davet ediyoruz. Mevcut siyasi tıkanıklık, yalnızca halkın geçim kaynağına, günlük yaşamına ve bölgedeki yönetim sistemine zarar vermektedir. Halkın yüksek çıkarları, her türlü parti ve şahıs çıkarının üzerinde tutulmalıdır."

Açıklamanın sonunda şunlar kaydedildi:

"Gelin, daha fazla zaman ve fırsat kaybının önüne geçelim. Parlamentoyu yeniden vatandaşlarımıza hizmet sunulan gerçek bir platform haline getirelim."