Sefin Dizeyi: Kürdistan Bölgesi’nde tüm bileşenler birbirine saygı duyarak yaşamayı başarmıştır

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Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, Kürdistan Bölgesi'nin farklı bileşenler arasında barış içinde bir arada yaşama modeli sergilediğini söyledi.

"Medeniyetlerin Ortak Geleceğini İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen törende konuşan Sefin Dizeyi, medeniyetler arası diyaloğun geliştirilmesinin önemine değinerek, "Bu konu Kürdistan Bölgesi için özel bir öneme sahip. Kürdistan Bölgesi’nden yükselen sesimiz tüm dünyaya ulaşmalı ve halklar bizi doğru anlamalıdır." dedi.

Orta Doğu’daki güncel gelişmelere ve değişimlere dikkat çeken Dış İlişkiler Ofisi Başkanı, "Dünya artık değişti; dünkü dünya ile bugünkü dünya aynı değil. Bölgemiz büyük zorluklarla karşı karşıya. Tüm Orta Doğu adeta bir ateş çemberinden geçiyor. Kürdistan Bölgesi bu çatışmaların bir parçası olmamasına rağmen, maalesef bu süreçte bedeller ödedi." diye konuştu.

Krizlerin aşılmasında anahtarın "karşılıklı anlayış" olduğunu vurgulayan Dizeyi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonunda sorunlar ancak diyalogla çözülür. Diyalog, toplumların gelişimi için elzemdir. Küresel barış, tüm toplumların birbiriyle konuşmasını ve farklılıklarını bu yolla köprülemesini gerektirir."

Kürdistan Bölgesi’nin toplumsal çoğulculuk konusundaki başarısına değinen Dizeyi, "Kürdistan Bölgesi'nde çeşitli başarı hikayelerimiz var. Yüzyıllardır farklı renk, millet ve dinlere mensup insanlar barış içinde bir arada yaşıyor. Bu birliktelik Kürdistan’da doğal bir süreç olarak gelişmiştir; özel bir yasaya veya hükümet kararına ihtiyaç duyulmaksızın, tüm bileşenler birbirine saygı duyarak yaşamayı başarmıştır. Bu karşılıklı saygı, bir toplumun ilerlemesi için temel yapı taşıdır." dedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki yabancı misyon temsilcilerinin varlığından memnuniyet duyduklarını belirten Dizeyi, bölgenin direniş ve başarı hikayesinin artık uluslararası alanda kitaplara ve filmlere konu olduğunu, bunun da kültürler arası köprü kurmada önemli bir adım olduğunu kaydetti.