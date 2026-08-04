Netanyahu’dan Trump’ın Gazze Planı'na ret

"Güvenlik çıkarlarımızla uyuşmuyor"

31 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetimi tarafından sunulan barış taslağını İsrail’in güvenlik çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiklerini açıkladı.

Netanyahu, bugün (4 Ağustos 2026) yayımladığı video mesajında, Hamas’a taviz verildiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

ABD’nin sunduğu taslağa ilişkin konuşan Netanyahu, "Güvenlik çıkarlarımızı koruma konusunda taviz vermem. Hamas tüm silahlarından arındırılmadan mevcut hatlarımızdan geri çekilmeyeceğiz." dedi.

Netanyahu, Washington’a taslakla ilgili itirazlarını ve notlarını ilettiklerini belirterek, "Bu bizim resmi duruşumuzdur; güvenlik çıkarlarımızı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Kanal 14, üst düzey siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv’in Gazze’deki bir sonraki adımlar üzerine yoğun istişareler yürüttüğünü ve "tüm seçeneklerin masada olduğunu" aktardı.

Geçtiğimiz cuma günü Gazze Barış Konseyi, Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik kapsamlı barış planının uygulanması için 15 maddelik yeni bir yol haritası yayımlamıştı. Bu yol haritası; İsrail ordusunun tamamen çekilmesini, güvenlik ve idari yetkilerin bir Milli Komite’ye devredilmesini ve zarar gören taraflar için 400 milyon dolarlık bir tazminat fonu oluşturulmasını öngörüyor.

Başkan Trump, Hamas ve diğer silahlı grupların tamamen silahsızlandırılmasını içeren "tarihi bir anlaşmaya" varıldığını duyurmuş, bu adımı "20 Maddelik Trump Planı"nın bir parçası olarak nitelendirmişti. Hamas liderlerinden Gazi Hamad da Filistinli gruplarla yapılan istişareler sonucunda, halkın korunması adına bazı siyasi tavizler vererek barış anlaşmasını kabul ettiklerini ancak ulusal projelerinden vazgeçmediklerini belirtmişti.