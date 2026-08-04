Suriye ordusu Irak sınırında teyakkuza geçti

2 saat önce

Suriye ordusu, gerekçesini açıklamadığı bir kararla ülke genelinde askeri teyakkuz ilan etti. Karar kapsamında Irak sınırına yoğun askeri sevkiyat başlatıldığı bildirildi.

Kurdistan24’e konuşan özel bir kaynak, Suriye ordusunun bugün (4 Ağustos 2026) itibarıyla askeri hazırlık seviyesini en üst düzeye çıkardığını duyurdu. Bu kapsamda, tüm ordu mensuplarına izinlerinin iptal edildiği ve ivedilikle bağlı bulundukları askeri birliklere dönmeleri talimatı verildiği öğrenildi.

Suriye yerel medyasında yer alan haberlere göre Suriye Savunma Bakanlığı birliklerine "C Derecesi" (yüksek alarm durumu) teyakkuzuna geçme emri verdi. Bu talimat doğrultusunda, Suriye-Irak sınır hattı boyunca stratejik noktalara ek askeri birimlerin ve zırhlı araçların sevk edilmeye başlandığı kaydedildi.

Ordunun bu ani hareketliliği ve sınır hattındaki sevkiyatın operasyonel amacı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.