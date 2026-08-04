Ahmed Şaraa ve Mazlum Abdi entegrasyon sürecini görüştü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi’yi Şam’da kabul etti. Görüşmede, entegrasyon süreci ve atılacak adımlar ele alındı.

Suriye resmi haber ajansının aktardığına göre bugün (4 Ağustos 2026) Salı günü gerçekleşen görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve Deyrizor Valisi Ziyad Ayiş de hazır bulundu.

Toplantıda taraflar, Suriye Hükümeti ile SDG arasında 29 Ocak tarihinde imzalanan anlaşmanın uygulama aşamalarını detaylı bir şekilde değerlendirdi. Görüşmenin ana gündem maddesini, mutabakatın öngördüğü takvim doğrultusunda adımların tamamlanması oluşturdu.

Haberde, tarafların SDG kontrolündeki askeri yapıların ve idari mekanizmaların Suriye devletinin resmi kurum ve kuruluşlarına dahil edilmesi sürecini takip ettikleri belirtildi. Bu hamlenin temel amacının, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi ile devlet otoritesinin güçlendirilmesi olduğu vurgulandı.