Sağlık Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi’nde iki Hemorajik ateş vakası tespit edildi

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Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Erbil’de iki kişide Hemorajik ateş tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, bugün (17 Haziran 2026 Çarşamba), yapılan açıklamada, söz konusu hastaların yaklaşık iki hafta önce ev ortamında hayvan kesimi gerçekleştirdikleri belirtildi. Hastalık şüphesi ve belirtileriyle hastaneye başvuran hastalar için gerekli tanı, doğrulama ve tedavi prosedürlerinin ivedilikle başlatıldığı kaydedildi.

Bakanlık, hastaların şu an hastanede yatırıldığı ve tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. Açıklamada, hastlardan birinin sağlık durumunun nispeten stabil olduğu, diğerinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bakanlık tarafından yayımlanan sağlık talimatlarına uymaya çağırdı. Hayvanlarda şüpheli bir semptom görülmesi durumunda derhal veteriner ekiplerine haber verilmesi gerektiği vurgulanırken; hayvancılıkla uğraşan veya hayvansal ürünlerle temas eden kişilerin herhangi bir rahatsızlık belirtisi hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

Bakanlık son olarak, Kürdistan Bölgesi'nde iki vakanın tespit edildiğini, bunun yanı sıra bölge dışındaki illerden gelerek tedavi amacıyla Kürdistan Bölgesi’ndeki hastanelere sevk edilen iki hastanın da sağlık kurumlarında tedavi aldığını bildirdi.