CHP’de 6 isme ihraç istemi

3 saat önce

CHP'de Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları ile eski Mardin, İstanbul ve Batman il başkanları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Müslim Sarı, teşkilatlardaki disiplin süreçleri, yeni atamalar ve kurultay takvimine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Müslim Sarı, devam eden bir dava dosyasındaki iddialar nedeniyle 6 il başkanı hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını açıkladı. Sarı, "Parti hukukunu korumak adına bu isimleri tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk ettik." dedi.

MYK kararıyla, kurumsal kimliğe zarar veren tutumlar gerekçesiyle birçok il başkanı görevden alınarak yerlerine yeni isimler görevlendirildi:

Ankara: Yüksel Işık yerine Fahri Yıldırım atandı.

İzmir: Çağatay Güç yerine Utku Gümrükçü getirildi.

Antep, Adana ve Malatya il başkanlıklarında da bayrak değişimi yaşandı.

Kadın Kolları: Asu Kaya ve yönetiminin fesiyle boşalan Kadın Kolları Genel Başkanlığına Ayten Gülsever atandı.

Partinin en üst karar organı olan kurultay süreci de netleşmeye başladı. Müslim Sarı, Olağan Kurultay hazırlıklarını yürütmek üzere Orhan Sarıbal, Yıldırım Kaya, Adnan Demirci, Nevai Bilek, Hasan Efe Uyar ve Deniz Demir’den oluşan 6 kişilik bir komisyon kurulduğunu duyurdu.