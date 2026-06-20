WSJ: ABD ve Katar, İran’ın bloke edilen parasını serbest bırakmayı planlıyor

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ABD ve Katar, İran'ın bloke edilen 6 milyar dolarlık fonunu insani ihtiyaçlar için serbest bırakmayı planlıyor, ancak bu paranın yalnızca İran halkı için gıda, ilaç ve insani malzeme alımında kullanılması şartı koşuluyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın 16'sında Fransa’nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Aynı kaynaklar, her iki tarafın, savaşı sonlandırma anlaşması kapsamında bir mali teşvik olarak, İran'ın bloke edilen 6 milyar dolarlık fonunun insani harcamalar için serbest bırakılması konusunda mutabakata vardığını iddia etti.

Bu anlaşmanın İran’ın şu anda Katar'da tutulan 6 milyar dolara bu aşamada yeniden erişmesine izin vereceğini belirten kaynaklar, paranın serbest bırakılma şartının sadece gıda ve ilaç alımıyla sınırlı olup, mal tedariki İran Merkez Bankası aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.

2023 yılında ABD, Joe Biden döneminde İran'ın bloke edilen fonlarının bir kısmı için muafiyet kararı almıştı. Bu kararla, İran'ın Güney Kore'deki 6 milyar dolarlık petrol geliri, insani ihtiyaçlarda kullanılmak üzere Katar'a aktarılmış, ancak İran'daki iç karışıklıklar ve şiddet olayları nedeniyle fonlar yeniden dondurulmuştu.

WSJ kaynakları, bu adımın gelecekte daha fazla fonun serbest bırakılması için bir zemin hazırlayabileceğine inanıyor. İslam Cumhuriyeti’nin bloke edilen diğer 24 milyar dolarının da yakında serbest bırakılması ihtimal dahilinde bulunuyor, ancak İran henüz bu konuyu müzakere etmedi ve mesele iki ülke arasındaki görüşmelerin maddelerine dahil edildi.

Daha önce de ABD, Tahran'ın bloke edilen varlıklarını insani kullanım için tamamen İran'ın tasarrufuna sunma sözü vermişti. Halihazırda İran'ın Çin, Hindistan, Irak ve Katar'da yaptırımlar nedeniyle bloke edilmiş toplam 24 milyar dolar geliri bulunuyor.