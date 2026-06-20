İsviçre Dışişleri: Diplomatlar Washington-Tahran hattını açık tutmaya çalışıyor

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı, diplomatların Washington ile Tahran arasındaki temasları sürdürmek için çaba sarf ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 20 Haziran 2026 Cumartesi günü, Kurdistan24’e yapılan açıklamada, ABD ve İran arasındaki mutabakatın uygulanmasını amaçlayan Bürgenstock müzakerelerinin yürütülmesi için güvenilir ve gizli bir ortam sağlama çabalarının sürdüğü bildirildi.

Diyalog kapısını açık tutmak adına farklı ülkelerden diplomatların orada hazır bulunduğu ve girişimlerine devam ettiği kaydedilirken, gizlilik prensipleri gereği katılanlar ve görüşmelerin içeriğine dair daha fazla bilgi verilemeyeceği vurgulandı.

Öte yandan ABD medyası, bugün (20 Haziran) ABD Başkanı’nın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in, mutabakatı imzalamak ve İran heyetiyle görüşmeleri başlatmak üzere İsviçre’ye ulaştığını bildirdi. Ancak Tahran yönetimi, İsviçre’ye herhangi bir heyet gönderildiğine dair şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Normal şartlarda, ABD ile İran arasındaki doğrudan görüşmelerin ve mutabakat zaptı imza töreninin 19 Haziran 2026 tarihinde İsviçre’nin Bürgenstock beldesinde yapılması planlanıyordu, ancak toplantı belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu süreçte Katar ve Pakistan gibi ülkeler arabuluculuk rolü üstleniyor.

Perşembe günü (18 Haziran 2026) İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump, bir mutabakat zaptı metnini dijital olarak imzalamıştı. "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak bilinen bu metin, ABD ile İsrail’in İran İslam Cumhuriyeti ile olan savaşını sonlandırmayı amaçlıyor.

İsviçre'de yapılması planlanan toplantının iptal edilme gerekçesine ilişkin ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile mutabakat metninin zaten imzalandığını, bu yüzden İsviçre'deki toplantıya gerek kalmadığını ifade etmişti.

Anlaşmanın maddelerine göre Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticarete açılması gerekiyor. Aynı zamanda, İran'ın nükleer programı gibi temel meselelerin müzakere edilmesi için 60 günlük teknik bir süreç belirlenmiş durumda.