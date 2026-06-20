Independent: Trump-İran anlaşmasının çökmesine yol açabilecek 5 neden var

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İngiliz Independent gazetesi yayınladığı bir raporda, Fransa’daki Versay Sarayında bir mutabakat zaptının imzalanmasıyla başlayan Donald Trump ile İran arasındaki anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabilecek nedenleri mercek altına aldı.

Rapora göre her ne kadar ülkeler bölgedeki savaşın ve ekonomik istikrarsızlığın sona ermesini beklese de şüpheler oldukça fazla. Özellikle İsviçre'deki teknik görüşmelerin son dakikada aniden iptal edilmesi ve Lübnan'da tırmanan gerilim, bu hassas anlaşmayı ciddi şekilde tehdit ediyor.

Gazete, anlaşmanın çökme ihtimaline dair 5 temel nedeni şu şekilde sıralıyor:

1. Kalıcı Bir Barış Olmaması ve Yetki Farklılıkları: İmzalanan mutabakat zaptı kalıcı bir barış anlaşması olarak görülmüyor aksine, sürekli uzatılabilecek 60 günlük bir müzakere süresi tanıyor. Ayrıca Trump ile Pezeşkiyan’ın yetki sınırları arasında büyük farklar bulunuyor.

2. Sahadaki Gerçekler ile Hedeflerin Uyuşmaması: Bu mutabakatın son söz olduğuna inanmak zor, çünkü ABD ve İsrail'in stratejik hedefleri ile sahada yaşanan gerçekler arasında uçurum var.

3. İsrail’in Konumu ve Belirsizlik: Metinde tüm cephelerde ve Lübnan'da savaşın durdurulmasından bahsedilmesine rağmen İsrail'in adı zikredilmiyor. İsrail'in buna ne kadar bağlı kalacağı ya da ABD'nin, İsrail'in Hizbullah'a saldırmasını engelleyip engelleyemeyeceği belirsizliğini koruyor.

4. Nükleer Program ve Hürmüz Boğazı: İran, ABD tarafından resmen tanınmak gibi büyük bir kazanım elde etmiş olsa da Tahran'ın askeri nükleer programından vazgeçmeye hazır olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı gelecekte bir baskı unsuru olarak yeniden kullanıp kullanmayacağı büyük bir soru işareti.

5. Washington'daki İran Karşıtlığı: Washington'da İran hala bir düşman olarak görülüyor. Hatta Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu tür bir anlaşmayı "teslimiyet" olarak nitelendirmişti.

Kasım ayında yapılacak ABD seçimleri yaklaşırken Trump iki farklı tepkiyle karşı karşıya kalıyor. İran karşıtları ve İsrail destekçileri onu "teslim olmakla" suçlarken, halkın bir kesimi savaşın bitmesinden memnun olsa da "Eğer eninde sonunda anlaşma yapılacaktıysa, bu savaş en başta neden çıktı?" sorusunu soruyor.