Hatemu’l-Enbiya Karargahı Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulundu

3 saat önce

Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı, yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesine" yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nı deniz trafiğine kapatma tehdidinde bulundu.

Bugün, Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı tarafından yayımlanan bildiride bu kararın, Washington’ın taahhütlerini açıkça ihlal etmesi ve savaşı sonlandırma mutabakatının birinci maddesini uygulamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın İsrail’in Güney Lübnan’da ateşkesi sürekli olarak ihlal etmesine, gerçekleştirdiği "vahşi katliamlara" ve yüz binlerce Lübnanlının yerinden edilmesine bir tepki olarak gündeme geldiği aktarıldı.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının düşmanın sözünde durmamasına karşı yalnızca "ilk adım" olduğunu vurguladı.

Tahran yönetimi aynı zamanda, saldırıların devam etmesi ve İsrail güçlerinin Güney Lübnan’dan çekilmemesi halinde, karşı tarafı taahhütlerine uymaya zorlamak amacıyla daha sert adımlar atacakları konusunda uyarıda bulundu.

İran'ın bu kararı, küresel enerji taşımacılığının en önemli suyollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının, dünya piyasaları ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan ve anlık bir etki yaratacağı kritik bir dönemde geldi.