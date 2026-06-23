İran Büyükelçisi: Irak'taki milis grupların silahsızlandırılmasını destekliyoruz

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İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadegi, "Silah kontrolünün yalnızca hükümetin elinde olması amacıyla, Irak Hükümetinin milis grupların silahlarını toplama kararına saygı duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Sadegi, 23 Haziran 2026 Salı günü, Irak basınına verdiği röportajında Tahran ile Bağdat arasındaki ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bağdat ve Tahran arasındaki ilişkilerin derin bağlar temelinde kurulmuş olması nedeniyle hükümetlerin ve siyasi gelişmelerin ötesinde bir sağlamlıkta olduğuna işaret eden Muhammed Kazım Al Sadegi, terörle mücadele, sınır güvenliğinin korunması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin İran ile Irak arasındaki ilişkilerin en önemli yönleri olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Sadegi, "Direniş kararı Irak halkının seçimidir, bu yüzden İran, Irak halkının kendini savunma hakkına saygı duymaktadır ve Tahran hiçbir zaman hiçbir ülkeden ABD ve İsrail'in savaş cephesine karşı direniş safına dahil olmasını talep etmemiştir." şeklinde beyanda bulundu.

Konuşmasının bir diğer bölümünde, Sadegi, ülkesindeki üniversiteler ile Irak üniversiteleri arasındaki ilişkilere değinerek, şu anda 74 İran üniversitesinin Bağdat Üniversitesi tarafından onaylanan yabancı üniversiteler listesinde yer aldığını belirtti.