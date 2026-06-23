Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 11 gemi Hürmüz Boğazı’nı geçti

4 saat önce

Bölgede yaşanan savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli bir şekilde geçerek Basra Körfezi’nden ayrıldığı bildirildi.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ettiklerini, bölgedeki gemiler ve Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Gelişmelere ilişkin son durumu paylaşan Uraloğlu, "Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin ayrılmasıyla birlikte, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldı." dedi.

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde şu an itibarıyla toplam 7 geminin bulunduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, bu gemilerden birinin Türk bayraklı olduğunu ve gemilerde toplam 177 Türk vatandaşının görev yaptığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, her koşulda vatandaşların ve gemilerin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini vurguladı.