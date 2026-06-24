Erbil'de "Babil'in Asma Bahçeleri" açıldı

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Başbakan Mesrur Barzani'nin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen ve birden fazla bölümden oluşan "Babil'in Asma Bahçeleri" parkı, bölge halkının kullanımına sunuldu.

Başkent Erbil'de inşa edilen "Babil'in Asma Bahçeleri" (Hanging Gardens of Babylon) Parkı Başbakan Mesrur Barzani'nin katıldığı törenle hizmete açıldı. Yeşil ve mavinin uyumunu yansıtan proje, antik çağın mimari harikasından ilham alınarak kurgulandı.

Başbakan Barzani’nin katılımıyla açılışı yapılan “Babil’in Asma Bahçeleri” parkı, çeşitli sosyal ve rekreasyon alanlarıyla Erbil halkının kullanımına sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Barzani, parkın yalnızca bir yeşil alan projesi olmadığını belirterek, “Adından da anlaşılacağı gibi bu park, ülkemizin köklü tarihini ve birlikte yaşama kültürünü simgeliyor. Bu büyük proje, Ankawa ve tüm Erbil halkının hizmetine sunulmuştur.” dedi.

Başbakan Barzani, projenin aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeşil alanları artırma ve kamu hizmetlerini geliştirme vizyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.

Başbakan Barzani, "İsminden de anlaşılacağı üzere bu park, ülkemizdeki tarihi köklülüğün ve bir arada yaşama kültürünün güçlü bir sembolüdür. Bu dev proje, Ankawa ve tüm Erbil halkının hizmetine sunulmuştur. Bu adım, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeşil alanları çoğaltma ve kamu hizmetlerini artırma vizyonunun bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



