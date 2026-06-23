Trump: İran nükleer üslerinin denetlenmesini kabul etti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerinin kalıcı ve ayrıntılı bir şekilde denetlenmesini kabul ettiğini belirterek, serbest bırakılan dondurulmuş İran paralarının gıda ve ilaç satın alınması için ABD gözetimi altındaki bir hesaba yatırılacağına işaret etti.

Donald Trump, 23 Haziran 2026 Salı günü kendisine ait "Truth Social" sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, medyanın, Washington'ın başarılarını küçümsemeye yönelik propaganda ve yanıltıcı haberlerine rağmen, İran'ın gelecekte nükleer tesislerinin en üst düzeyde ve kalıcı olarak denetlenmesini tamamen kabul ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı, bu adımın nükleer dürüstlüğü güvence altına alacağını ve Tahran’ın bu onayı olmasaydı aralarında hiçbir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaya ve deniz ablukasını kaldırmaya karar verdiğini vurgulayan Trump, ABD deniz kuvvetlerinin, ablukanın yeniden uygulanması ihtimaline karşı yerlerinde kalacağını ifade etti.

Sözleşmeler ve İran’ın serbest bırakılan fonları hakkında da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, bu paraların Washington'ın kontrolü altındaki özel bir hesaba aktarılacağını ve yalnızca gıda ile tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını netleştirirken, bu gıdaların (buğday, mısır ve soya dahil) doğrudan Amerikalı çiftçilerden satın alınması şartını koştu.

Mesajının sonunda Trump, İran’da insani bir kriz yaşandığını ve zaman geçmeden önce onlara yardım edilmesi gerektiğini vurgularken, müzakerelerin de çok iyi ilerlediğinin güvencesini verdi.

Trump'ın bu mesajı, bu yılın şubat ayında ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı’na sıkı bir deniz ablukası uygulayarak İran gemilerinin trafiğini durdurmasının ardından geldi. Geçtiğimiz günlerde ise Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda İsviçre'de ABD ile İran arasında yeni bir müzakere süreci gerçekleştirilmişti.