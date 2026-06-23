İran Dışişleri Bakanı kritik iki gündemle Bağdat’a gidecek

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin önümüzdeki hafta, Irak’ın başkenti Bağdat’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Al-Mayadeen kanalının bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre İran Dışişleri Bakanı, önümüzdeki pazar günü hem İsviçre'deki gizli Washington-Tahran müzakerelerinin sonuçlarını değerlendirmek hem de eski dini lider Ali Hamaney'in ertelenen cenaze töreni organizasyonunu görüşmek üzere Bağdat'ı ziyaret edecek.

İran İslam Cumhuriyeti dini liderinin Cenaze Töreni Komitesi Başkanı, Ali Hamaney’in naaşı için düzenlenecek veda, taziye ve defin törenlerinin yer ve zaman çizelgesini açıklamış ve törenlerin resmi olarak 19 Muharrem Cumartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Irak’ta ise çarşamba gününe denk gelen 8 Temmuz'da cenazenin Necef ve Kerbela şehirlerine götürüleceği, ardından Irak’taki taziye merasiminin lojistik detaylarının açıklanacağı belirtildi.

Ali Hamaney, 28 Şubat 2026 tarihinde İran’ın başkenti Tahran’a yönelik düzenlenen ortak bir ABD-İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

Söz konusu saldırıda Hamaney’in yanı sıra İran’ın çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi lideri ile ailesinden bazı üyeler de yaşamını yitirmişti.

Savaş koşulları ve güvenlik tehditleri nedeniyle cenaze töreni 100 günden fazla bir süre ertelenmiş olup, önümüzdeki günlerde Meşhed kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.