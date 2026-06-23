İran ve Umman Hürmüz Boğazı yönetimi için anlaştı

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Üst düzey bir İran heyetinin Maskat’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Umman ve İran, yayımladıkları ortak bildiride Washington-Tahran hattındaki "İslamabad Mutabakatı"na desteklerini ilan etti. Taraflar ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişi düzenlemek ve uluslararası deniz taşımacılığına uygulanacak harç ile maliyetleri belirlemek üzere ortak bir çalışma komisyonu kurulması hususunda mutabakata vardı.

Umman ve İran, 23 Haziran 2026 Salı günü, ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, Washington ile Tahran arasında "İslamabad Mutabakatı" olarak bilinen anlayışa desteklerini belirttiler ve Hürmüz Boğazı'nın yönetim şekli ile deniz taşımacılığı maliyetlerini belirlemek amacıyla ortak bir çalışma ekibi kurulması konusunda uzlaştılar.

Bu anlaşma, Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki üst düzey bir İran heyetinin Maskat’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında geldi. Heyet, burada Sultan Heysem bin Tarık ve Umman Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.

Bildiriye göre her iki ülke, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın başarılı bir şekilde uygulanması için diyalog ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Ana maddelerden biri, deniz taşımacılığının yönetim şekli, hizmetlerin sağlanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere uygulanacak maliyet ile vergilerin belirlenmesi konusunda nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla, her iki dışişleri bakanlığı arasında ortak bir ekip aracılığıyla çalışmaların sürdürülmesi yönündeki mutabakat oldu.

Bildiride, boğaz üzerindeki her iki devletin tam egemenliğine saygı duyulması şartıyla, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz taşımacılığı için güvenli ve açık bir suyolu olarak kalacağı ifade edildi.

Ayrıca her iki taraf, bölgenin istikrarını ve deniz güvenliğini korumak amacıyla bölgedeki diğer kıyıdaş ülkeler ve ilgili taraflarla diyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.