Mesrur Barzani: Ülkemizin gün geçtikçe gelişmesinden mutluluk duyuyorum

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’de düzenlenen görkemli bir törenle, yaklaşık 59 bin metrekarelik bir alan üzerinde en modern teknikler ve mimari tasarımla inşa edilen büyük ve modern "Hanging Gardens of Babylon" (Babil'in Asma Bahçeleri) Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Mesrur Barzani, 23 Haziran 2026 Salı akşamı, başkent Erbil’de düzenlenen görkemli bir törenle, yaklaşık 59 bin metrekarelik bir alan üzerinde en modern teknikler ve mimari tasarımla inşa edilen Babil'in Asma Bahçeleri Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılıştan konuşma yapan Başbakan Barzani, konuşmasının başında yerli ve yabancı misafirler ile katılım gösteren yetkilileri sıcak bir şekilde selamladı.

"Projenin temelinin atılmasından tam bir yıl sonra, bugün bu modern parkın açılışı için bir arada toplanmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diyen Başbakan Barzani, parkın isminin taşıdığı tarihi ve kültürel boyutlara da dikkat çekti.

Başbakan Barzani, "Park, isminden de anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki farklı bileşenler arasında var olan köklü geçmişe ve barış içinde bir arada yaşama kültürüne derin bir atıfta bulunmaktadır." dedi.

Bu çevre projesinin sadece Ankawa ilçesine modern bir çehre kazandırmakla kalmayacağını belirten Başbakan Barzani, aynı zamanda ailelerin, çocukların ve gençlerin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilecekleri önemli bir sosyal buluşma merkezi olacağını vurguladı.

Mesrur Barzani, projedeki ulusal sembollere de gururla değinerek, "Arkamda, Irak düzeyindeki en yüksek Kürdistan bayrak direği bu parkta göndere çekilmiştir, bu hepimiz için bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Kürdistan Bölgesi'nin kalkınma stratejisine odaklanan Başbakan, "Ülkemizin günden güne geliştiğini, daha iyi ve daha seçkin projelerin inşa edildiğini görmek sonsuz bir mutluluk vesilesidir. Vatandaşlarımız hizmetin en iyisine ve en yüksek düzeyine layıktır." şeklinde konuştu.

Başbakan Barzani, konuşmasında çalışmaların kesintisiz süreceğinin sözünü vererek, "Sizlerin iş birliği ve desteğiyle, kendimiz için daha sağlıklı bir toplum, Kürdistan Bölgesi'ne gelen turistler ve misafirler için ise daha elverişli bir çevre oluşturmak adına elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. Bugün de kalkınma başarılarımızdan bir yenisini daha siz değerli vatandaşlarımıza gururla sunuyoruz." dedi.

"Hanging Gardens of Babylon" (Babil'in Asma Bahçeleri) Parkı

Irak genelindeki en nadide kamusal merkezlerden biri olarak kabul edilen bu öncü proje, Ankawa ile "Erbil Avenue" projesi arasında uygun bir bağlantı ve denge sağlayan üç ana ve stratejik giriş kapısına sahiptir.

Projenin en belirgin ulusal ve mimari sembollerinden biri, 63 metre yüksekliği ile Irak genelindeki en yüksek bayrak direği olma özelliği taşıyan ana direktir. Bunun yanı sıra parkta yer alan 50’den fazla diğer Kürdistan bayrağı da alana eşsiz bir manzara katmaktadır.

Mühendislik ve tasarım açısından park, birçok yeniliğe ev sahipliği yapmaktadır:

Spiral Köprü: Zemin seviyesinden 7 metre yükseklikte olan ve ziyaretçilere panoramik bir manzara sunan modern bir spiral köprü yer almaktadır.

Yaya Tüneli: Yayaların en güvenli şekilde ulaşımını sağlamak ve trafiği düzenlemek amacıyla tasarlanmış bir yer altı geçidi (tünel) bulunmaktadır.

Spor Alanları: Gençlerin ve bu yeni spora ilgi duyanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere projede spor sektörüne büyük önem verilmiş ve gelişmiş bir Padel tenis kortu (WOP) inşa edilmiştir.

Kentsel gelişim uzmanları ve gözlemciler, "Hanging Gardens of Babylon" Parkı’nın sadece sıradan bir yeşil alan olmadığını, Erbil şehrindeki turizm, çevre koruma ve halk sağlığı sektörlerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtmektedir. Parkın yakın gelecekte yerli ve uluslararası turistleri cezbeden önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.