Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplandı

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında Erbil ile Bağdat arasındaki gümrük entegrasyonu ve özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren reformları masaya yatırdı.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu haftalık olağan toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de katıldı.

Toplantının birinci gündem maddesinde, 18 Haziran 2026 tarihinde Bağdat'ta imzalanan, ASYCUDA (Gümrük Veri) sisteminin uygulanmasına ilişkin Federal Gümrük Heyeti ile Kürdistan Bölgesi Gümrük Heyeti arasındaki ortak tutanağın özeti tartışıldı.

İkinci gündem maddesinde ise emeklilik ve işçilerin sosyal güvencesi alanındaki reformlar ile özel sektör işçilerinin en düşük aylık emekli maaşının belirlenmesi kararı masaya yatırıldı.