NATO Zirvesi sonrası TBMM'ye "çerçeve yasa" geliyor: Geri dönenlere 5 yıl siyaset yasağı

2 saat önce

Türkiye’de, PKK'nin silah bırakması ve örgütün feshedilmesi için yeni bir kanun teklifi hazırlıyor. Teklifin NATO zirvesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulması planlanırken, uygulanması ise örgütün tamamen silah bıraktığından emin olunması şartına bağlanmış durumda.

"BBC Türkçe"de yer alan habere göre Türkiye’de barış sürecinde yeni bir adıma hazırlanıyor ve önümüzdeki temmuz ayında, PKK'nin silah bırakması ile örgütün feshedilmesini kapsayan çerçeve bir kanun teklifini Meclise sunmayı planlıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kulislerinde, teklifin 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesi sonrasında TBMM Başkanlığına sunulabileceği ve Meclis tatile girmeden yasalaşabileceği konuşuluyor.

Kanun teklifinin 10 ila 11 maddeden oluşması bekleniyor. Ayrıca 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinin ardından Meclis başkanlığına sunulması ve yaz tatili döneminden önce kabul edilmesi planlanıyor.

Bu yasanın uygulanmasının ana bir şarta bağlandığı, bunun da PKK'nin tamamen silah bıraktığının teyit edilmesi ve bundan emin olunması olduğu belirtildi.

Yasanın içeriğinde, örgüt üyelerinin geri dönüşü için bir yıllık bir süre belirleneceği, ancak geri dönen ve suça karışmamış olan kişilerin 5 yıl boyunca siyaset yapmaktan menedileceği yer alıyor. Ayrıca bu aşamada kolaylıkların sadece sıradan üyeleri kapsayacağı, PKK liderlerinin ise bu çerçevenin dışında tutulacağı ifade ediliyor.

Parti kaynakları, Öcalan'ın halen İmralı'da hükümlü statüsünde bulunduğunu belirterek, "Statü değişikliği başka bir hukuki süreçtir; bir af yasası kapsamında olabilir. Ancak çerçeve yasada af niteliğinde bir düzenleme söz konusu değil" değerlendirmesini yapıyor.

Aynı kaynaklar, mevcut infaz rejimi çerçevesinde Öcalan'ın cezaevi koşullarının düzeltilebileceğini ve bu çerçevede gazeteciler, akademisyenler ve farklı toplum kesimleri ile görüşmelerine izin verilebileceğini söylüyor.

Diğer taraftan güvenlik kaynakları Zap, Metina, Gara ve Kandil bölgelerinde gerillaların geri çekildiğine ve bölgeleri boşalttığına dair bazı işaretlerin görüldüğünü aktardı. Ancak AK Parti, bu adımların henüz memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmadığını düşünüyor ve yasanın uygulama aşamasına geçilmesinden önce daha ciddi pratik adımlar bekliyor.

Kanun teklifi, bölgedeki koşulların uygun olması halinde temmuz ayının sonuna kadar Meclisten geçecek şekilde tasarlandı.

Barış Süreci Çabaları

2024 yılının sonlarında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beklenmedik bir şekilde PKK lideri Abdullah Öcalan'a TBMM’ye gelerek PKK'nin feshedildiğini ilan etmesi çağrısında bulundu. Bu durum, müzakerelerde yeni bir dönemin başlamasına ve barışa giden bir kapının aralanmasına vesile oldu.

Daha sonra 2025 yılının başlarında Öcalan, cezaevinden görüntülü bir mesaj yayınlayarak silah bırakma ve silahlı mücadeleye son verme çağrısında bulundu. Öcalan'ın mesajının kabul edildiğine dair sembolik bir adım olarak, Temmuz 2025'te Süleymaniye iline bağlı Şarbajêr bölgesinde bir grup PKK’li silahlarını yakarak savaşı bıraktı.

Şu anda ise TBMM, ortak bir komisyon aracılığıyla PKK'nin nasıl silah bırakacağını ve silahlı unsurların sivil hayata dönüşünü düzenleyecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bununla birlikte süreç, Türkiye içinde ve dışında pek çok siyasi ve güvenlik engeliyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.