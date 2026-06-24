Başbakan Barzani iç gündemi ve Erbil-Bağdat ilişkilerini değerlendirdi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Parlamentoyu yeniden aktifleştirme konusunda arzulu olduklarını ve engel olan her tarafın halka karşı sorumlu olması gerektiğini belirterek, Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki maaş alanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, 23 Haziran 2026 Salı günü, "Babil'in Asma Bahçeleri" parkının açılışından sonra düzenlediği bir basın toplantısında iç durum, Erbil ve Bağdat ilişkileri, spor ve medya sektörleriyle ilgili birkaç önemli konuyu ortaya koydu.

Kürdistan Parlamentosunun Aktifleştirilmesi

Başbakan Mesrur Barzani, "Parlamentonun yeniden işler hale gelmesi konusunda oldukça kararlıyız. Kürdistan Parlamentosunun aktifleştirilmesini engellemek için hiçbir gerekçe yoktur." dedi.

Mesrur Barzani ayrıca, Parlamentonun açılmasına engel olan her kesimin, Kürdistan halkına karşı sorumlu olacağını vurguladı.

Medya Çalışmaları ve Profesyonellik

Medya mensuplarına yaklaşım konusunda ise Başbakan, "Tüm medya çalışanları saygıdeğerdir ve herkese saygı gösterilmesi gerekir; ancak onların da işlerini profesyonel bir şekilde yapmaları icap eder." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası ve Kürt Sporcular

Bir gazetecinin Dünya Kupası ile ilgili sorusuna yanıt veren Mesrur Barzani, çok sayıda Kürt futbolcunun farklı milli takımların formaları altında Dünya Kupası'na katılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Kürdistan'ın bu denli yetenekli gençler yetiştirmiş olması gurur vericidir. Her ne kadar turnuvaya Kürdistan adına katılamamış olmaları üzücü olsa da bir gün Kürdistan milli takımının da Dünya Kupası'nda yer almasını ümit ediyoruz."

ASYCUDA Sistemi ve Mali Konular

Başbakan, ASYCUDA (Gümrük Veri Sistemi) sistemindeki aksaklıkların detayları üzerinde çalıştıklarını ve sorunun yakın gelecekte çözülmesi için prensipte ilk anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

120 milyar dinarlık iç gelir konusuna değinen Başbakan, bu miktarın federal hükümete verilmesinin hiçbir yasal dayanağı olmadığını belirtti.

"Çünkü kanun, federal gelirlerin yalnızca yarısının federal hükümete teslim edilmesini öngörür." diyen Mesrur Barzani, "Irak'a daha fazla destek olabilmek için Kürdistan Bölgesi'nin gelirlerini artırmak istiyoruz, ancak bu durum bölgedeki kamu çalışanlarının maaşlarını kesinlikle etkilemeyecektir." sözünü sarf etti.

Maaş Sorunu

Bölgedeki mevcut durum nedeniyle Irak'ın nakit para sorunu yaşadığını belirten Başbakan, buna rağmen "Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki maaş alanlar arasında ayrım yapılmasının kabul edilemez olduğunu" vurguladı.

Petrol Sahalarının Güvenliği

Son olarak petrol sahalarının korunmasına değinen Mesrur Barzani, Bağdat'a heyet gönderdiklerini ve ilgili tarafların petrol sahaları için hava savunma sistemi sağlama sözü verdiklerini kamuoyuna açıkladı.