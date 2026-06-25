Kılıçdaroğlu: Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum

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Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet dediği için pişman olmadığı yönündeki sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) mutlak butlan davasında istinafın tedbir kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' dediği için pişman olmadığını söylemesi üzerine başlayan tartışmalarla ilgili gazeteci Aytunç Erkin'e konuştu.

Demirtaş gibi önemli bir siyasetçinin yıllardır siyasi nedenlerle cezaevinde tutulmasından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Kılıçaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin. Hiç kimsenin özgürlüğü siyasetin konusu olamaz, olmamalı. Eğer bu konuda bir samimiyet testi yapılacaksa Demirtaş'ı siyasete malzeme yapmak yerine bir dakika dahi cezaevinde tutulmasına hep beraber itiraz etmeliyiz. AİHM ve AYM kararları dikkate alınarak Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilerek, özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş'a zarar vermektir."

Ne olmuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy vermesinden dolayı pişman olup olmadığı sorusu üzerine, "Hayır, değilim. Siz, kendi kurultayınız dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili temel hüküm kurmuş ve ben kurultayın sözünü dinlemiyorum derseniz bu doğru değil. Demirtaş siyasi tutuklu, yanlış olduğunu söyledim, defalarca ziyaret ettim." demişti.

Bu sözlerine gelen tepkilerin ardından X hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, iktidarın tuzağını bozmak adına böyle bir hamlede bulunduklarını savunmuş, "Bağrımıza taş bastık, risk aldık; bu karabasanı ve ülkenin tehlikeli bir biçimde kutuplaşmasını engelledik. Sayısal çoğunluğumuz ancak buna imkan verdi. Dönemin milletvekili arkadaşlarımız her adımına şahittir. Biz, iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem evet dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Necdet Saraç, "Önümüzdeki günlerde Kemal Bey, Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek" açıklamasını yapmıştı.

DEM Parti'ye yakın kaynaklar ise Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediği bilgisini paylaşmıştı.