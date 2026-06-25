Venezuela'da peş peşe deprem: Ölü ve yaralılar var

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi. USGS, ilk açıklamasında 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depreme ilişkin sitesinde yeni güncellemelere yer verdi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Depremlerde 32 kişi öldü, 700'den fazla kişi yaralandı

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından düzenlediği basın toplantısında son duruma ilişkin bilgi verdi.

Depremde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını belirten Rodriguez, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

La Guaria'nın depremden en çok etkilenen eyalet olduğunu kaydeden Rodriguez, "Onlarca bina yıkıldı, Tanrı’nın kurtarmamıza izin verdiği canları kurtarma yönündeki o zorlu görevi yürütüyoruz. La Guaria gerçek bir trajedi ile karşı karşıya ve afet bölgesi oldu." ifadelerini kullandı.

Depremlerin ardından OHAL ilan etti

Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:

“Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum. Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz.”

Rodriguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Önceliğimiz hayat kurtarmaktır, maddi yeniden yapılanma konusunu daha sonra ele alacağız. Şu anda ulusça birlik olma zamanı. Hayat kurtarmak için birlikte hareket etmeli ve bu dayanışmayı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, yardım teklifinde bulunan devlet başkanlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Depremlerin ardından dayanışma mesajlarını iletmek için bizimle iletişime geçen dünyadaki tüm hükümetlere teşekkür etmek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ve çok taraflı finans kuruluşlarına da şükranlarımı sunuyorum,”

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, başkent Caracas'a 39 kilometre mesafedeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle kapatıldı.

Trump, Venezuela'ya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela'nın müthiş halkını az önce 2 büyük deprem vurdu, her ikisi de çok şiddetliydi ve yıkıcı sayıda can kaybına neden oldu." ifadelerini kullandı.

ABD'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirten Trump, tüm ilgili kurumlara gerekli emirleri verdiğini kaydetti.

Trump paylaşımında, "Yeni ve muhteşem arkadaşlarımızın yanında olacağız. Gelen ilk haberler hiç iyi değil." yorumunda bulundu.