Erdoğan: NATO Zirvesi'nde Trump ile baş başa görüşme olacak

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi marjında ikili bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

AK Parti Grup Toplantısının ardından Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ankara ev sahipliğindeki zirveye ilişkin, "Trump ile NATO zirvesinde baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak" ifadelerini kullandı.

Trump Türkiye Ziyaretini Doğrulamıştı

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz hafta yeni Air Force One uçağının hizmete alım töreninde yaptığı konuşmada Ankara'daki zirveye katılacağını teyit ederek, "Yakında Türkiye'ye gideceğim." açıklamasında bulunmuştu.

Gelişmeye dair daha önce konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu zirvenin önemine dikkat çekerek, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak. Bu, ittifak tarihinin en önemli toplantısı olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu ziyaret, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Türkiye İkinci Kez Ev Sahibi

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi, ittifakın 36. liderler toplantısı olacak. Türkiye, daha önce düzenlenen 2004 İstanbul Zirvesi'nin ardından, tarihinde ikinci kez NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.