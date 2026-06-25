CHP'li belediyelere operasyon: 2 başkan gözaltında

3 saat önce

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

İzmir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında CHP'li Balçova ve Seferihisar Belediyesine operasyon düzenlendi. Bu sabah yapılan şafak operasyonları ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan gözaltına alınanlar arasında Başkan Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ile Güzelbahçe Belediye meclis üyesi ve CHP İzmir eski milletvekili Doğuş Bayır’ın da olduğu belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden operasyona ilişkin yapılan açıklamada "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.