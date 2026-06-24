Pakistan açıkladı: ABD-İran hattında teknik müzakereler yeniden başlıyor

3 saat önce

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, savaşı sona erdirmek amacıyla imzalanan yeni mutabakat zaptı ışığında, ABD ile İran arasındaki teknik görüşmelerin önümüzdeki hafta yeniden başlayacağını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Endirabi, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta İran ile ABD arasındaki teknik görüşmelerin yeniden başlayacağını bildirdi.

Müzakerelerin bir sonraki turunun gerçekleştirileceği yere işaret etmeyen Sözcü Endirabi, toplantının kesin tarihini de netleştirmedi.

Endirabi, müzakerelerin önümüzdeki salı günü yeniden başlamasını öngördü, ancak bunun pazartesi veya çarşamba günleri gerçekleştirilme ihtimalini de uzak görmedi.

İran ve ABD, 21 Haziran 2026'da İsviçre'de, ilk olarak siyasi heyetler tarafından başlatılan ve daha sonra teknik ekipler tarafından tamamlanan uzun soluklu bir görüşme gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü aralarında imzalanan mutabakat zaptında, müzakerelerin 60 gün içinde uzatılabilir nitelikteki nihai bir anlaşmaya varılmasını amaçladığı belirtilmişti.