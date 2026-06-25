NATO Zirvesi için çok sayıda akreditasyon talebine ret

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Türkiye’nin başkenti Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni takip etmek için başvuruda bulunan çok sayıda medya kuruluşunun akreditasyon talebi reddedildi. Ret kararının bildirildiği e-postada, "Nihai olan bu kararın gerekçelerini açıklayamıyoruz." denildi.

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni takip etmek üzere başvuruda bulunan Halk TV, Nefes Gazetesi, Sözcü TV, Cumhuriyet, ANKA Haber Ajansı, Medyascope, T24 ve İlke TV'nin de aralarında olduğu çok sayıda basın ve yayın organının akreditasyon talebi reddedildi.

Karar, NATO Stratejik İletişim Ofisine bağlı akreditasyon birimi tarafından e-posta yoluyla bildirildi.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'da gerçekleşecek zirveyi takip etmek amacıyla yaptığınız başvuru için teşekkür ederiz. Üzülerek belirtiyorum ki medya akreditasyon talebiniz bu sefer karşılanamıyor. Nihai olan bu kararın gerekçelerini açıklayamıyorum. Toplantının kamuya açık bölümlerini NATO web sitesinden takip edebilir ve NATO'nun çalışmalarıyla ilgili sorularınız için web sitemizdeki form üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz."

Akreditasyon talebi reddedilen kuruluşlar şöyle;

Halk TV

Cumhuriyet

Nefes

Sözcü

BirGün

Evrensel

ANKA Haber Ajansı

İlke TV

Yetkinreport

Medyascope

T24