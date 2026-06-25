Özel ve Kılıçdaroğlu ''butlan'' sonrası ilk kez yan yana

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Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez Mecliste eski milletvekili Orhan Sür’ün cenaze töreninde bir araya geldi. Özel, herkesle tokalaşan Kılıçdaroğlu’nun elini havada bırakmadı.

Ankara’da vefat eden 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için bugün (25 Haziran 2026) Mecliste tören düzenlendi.

Törende 21 Mayıs tarihindeki ''mutlak butlan'' kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ilk kez yan yana geldi.

Tören alanına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel tokalaştı.

Kemal Kılıçdaroğlıu, basın mensuplarının "Uzun süredir Meclise gelmiyordunuz. Değerlendirme yapar mısınız?" şeklindeki sorusunu cevapsız bıraktı.

Özgür Özel ise tören sonrası Meclise ofisine geçti.