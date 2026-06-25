Erbil-Bağdat gümrük anlaşması: %70 düşen ticaret hacmi yeniden yükselişte

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak Hükümeti arasında varılan yeni anlaşma ve ASYCUDA gümrük sisteminin uygulamaya konulmasıyla, İbrahim Halil Uluslararası Sınır Kapısı’ndaki ticari hareketliliğin normale dönmesi ve ticaret hacminin yükselmesi bekleniyor.

Irak Hükümetinin daha önce aldığı kararlar nedeniyle İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndaki ticari hareketlilik, yaklaşık 7 ay boyunca yüzde 70 oranında düşüş kaydetmişti. Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasında varılan yeni anlaşma neticesinde yaşanan sorunlar çözüme kavuşturuldu. Yeni süreçle birlikte gümrük kapısındaki ticaret hacminin yeniden yükselişe geçmesi öngörülüyor.

Erbil ile Bağdat arasında sağlanan uzlaşı, İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda ASYCUDA gümrük sisteminin tam anlamıyla uygulanmasını içeriyor. Geçtiğimiz dönemde Irak Hükümetinin kararları ve bu sistemin tam olarak hayata geçirilmemesi nedeniyle tüccarlar büyük mağduriyetler yaşıyordu. Malların sınırda bekletilmesi ve gecikmelerin yanı sıra, Irak'ın orta ve güney bölgelerindeki kontrol noktalarında tüccarlardan ikinci kez vergi talep ediliyordu.

Konuyla ilgili Kurdistan24 muhabirine açıklamalarda bulunan Zaho Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Latif Osman, ASYCUDA sisteminin İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda yürürlüğe girmesiyle ticari oranların büyük ölçüde artmasını beklediklerini vurguladı.

Osman, daha önceki kararlar sebebiyle yüzde 70 oranla ticaretin, bu adımlarla yeniden çok iyi bir düzeye geleceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bölgede ticaret yapan iş insanları da bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve yaşanan sorunlara köklü bir çözüm sunduğunu ifade ediyor.

Kurdistan24’e konuşan Muhammed Emin isimli tüccar, geçmişte mallarının nakliyesinde çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarını belirterek, "Bu anlaşma sayesinde ticari işlemler normale dönecek ve merkezi bir hal alacak. Bu durum herkesin çıkarınadır." dedi.

Şivan Abdi isimli bir diğer tüccar ise anlaşmanın finansal boyutuna ve sağladığı kolaylıklara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu uygulama, devlet bankaları ve Irak Merkez Bankası aracılığıyla para gönderiminde çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Tüccarlar artık mal getirebilmek için paralarını Merkez Bankasının resmi kuru üzerinden yurt dışına transfer edebilecek. Bu gerçekten çok iyi bir adım."

Paylaşılan verilere göre Zaho Bağımsız İdaresi sınırları içerisinde 1000’den fazla şirket faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerin yaklaşık 500’ü Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunuyor. Geçmiş süreçte bu firmaların büyük bir kısmı Irak’ın aldığı kararlar nedeniyle ciddi zararlara uğramıştı.

Yeni anlaşmanın uygulanması ve ASYCUDA sisteminin devreye alınması, sadece ticari hareketliliği canlandırıp tüccarlara güven aşılamakla kalmayacak, aynı zamanda daha önce ticaretin durma noktasına gelmesi ve sönükleşmesi sebebiyle işsiz kalan binlerce işçinin de yeniden işbaşı yapmasını sağlayacak.