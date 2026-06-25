Muna Kahveci: Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü savunmak ulusal bir görevdir

7 saat önce

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünün şehitlerin kanıyla elde edildiğini ve bu statüyü savunmanın ulusal bir görev olduğunu belirterek, kendi başarısızlıklarını gizlemek için kurumlara saldıran parti başkanlarına tepki gösterdi.

Muna Kahveci, 25 Haziran 2025 Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarının korunmasına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi, kağıt üzerindeki bir kararla veya siyasi bir lütufla kurulmamıştır, aksine şehitlerin kanı, Peşmerge’nin mücadelesi ve verilen fedakarlıklar sayesinde var olmuştur."

Konuşmasının devamında Muna Kahveci, binlerce şehit ve Peşmerge’nin fedakarlığıyla inşa edilen bu yapıya yönelik saldırılara değinerek, bir Kürt partisi başkanının, Kürdistan Bölgesi’nin statüsüne ve kurumlarına karşı durmasının derin bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.

Eleştirilerin yapılması ve kurumların siyasi çekişmelere alet edilmesine ilişkin ise Muna Kahveci, sorumlu bir dil ve yapıcı eleştirilerin gerekli olduğunu vurguladı.

Kahveci, "Ancak siyasi hata ve başarısızlıkları örtbas etmek amacıyla Kürdistan Bölgesi’nin statüsüne saldırıldığında, bu durum reform sürecine hizmet etmez, tam tersine genel çıkarlara ve halkın güvenine zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici kazanımlar ve parti çıkarları uğruna Kürdistan Bölgesi’nin kurumlarını zayıflatmaya çalışanlara uyarıda bulunan Kahveci, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Şunu bilmeliler ki tarih, ulusal olan duruş ile ulusal olmayan duruşu her zaman birbirinden ayıracaktır. Kürdistan Bölgesi’ni savunmak ulusal bir sorumluluktur ve hataları örtbas etme konusu yapılamaz."