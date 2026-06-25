Akın Gürlek: 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

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Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti.

Akın Gürlek, bugün (25 Haziran 2026) NSosyal hesabından Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalara dair yaptığı paylaşım yaptı.

Gürlek paylaşımında adaletin tecellisi ve milletin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerin yüreğine su serpmeyi en büyük öncelikleri olarak gördüklerini vurgulayan Gürlek, "Bu kararlılıkla, Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık." ifadelerini kulandı.

638 dosya yeniden değerlendiriliyor

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde devam eden çalışmalarda 75 ile 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce "Özel Çalışma Ekipleri" görev yapmaktadır. İğneyle kuyu kazar gibi delil toplayarak faili meçhul soruşturmaları aydınlatan Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, sahada gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir."