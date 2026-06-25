Irak Petrol Bakanlığından OPEC'ten çekilme iddialarına yalanlama

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Irak Petrol Bakanlığı, Irak'ın OPEC örgütünden çekilme tehdidinde bulunduğuna yönelik iddiaları resmi bir açıklamayla yalanlayarak, hükümetin resmi tutumunun örgüte bağlılık olduğunu ve sadece üretim kotasının gözden geçirilmesini talep ettiklerini belirtti.

Petrol Bakanlığı tarafından 25 Haziran 2026 Perşembe günü yapılan açıklamada, Irak Başbakanı Ali Zeydi ve hükümetin, OPEC'ten çekilme konusunu hiçbir şekilde gündeme getirmediği vurgulanırken, “Aksine, ülkenin gerçek üretim kapasitesi ile Irak'ın ekonomik ve güvenlik koşullarına uygun olacak şekilde, üretim miktarının gözden geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur." denildi.

Açıklamada, "OPEC+" ülkelerinin Bağdat'ın bu talebine yanıt verdiği ve şu anda bağımsız, uluslararası bir danışmanlık şirketi aracılığıyla üye ülkelerin üretim kapasitelerini değerlendirme sürecinin başladığı, Irak'ın da bu sürece dahil olduğu aktarıldı.

Üretimin geleceğine ilişkin olarak ise bakanlık, önümüzdeki birkaç ay içinde gönüllü olarak azaltılan petrol miktarının aşamalı olarak geri döneceğini ve bunun da Irak'ın üretim seviyesinde bir artış sağlayacağını netleştirdi.

Açıklamanın bir diğer bölümünde, üye ülkelerin, Irak'ın son kırk yılda savaşlar, ambargolar ve terör nedeniyle petrol altyapısında meydana gelen zararlar başta olmak üzere içinde bulunduğu özel durumu iyi anladıkları ifade edildi.

Irak'ın amacının, üretim seviyesini adil bir düzeye ulaştırmak ve örgüt içindeki "en büyük ikinci üretici" konumunu korumak olduğu vurgulandı.

Bakanlığın bu açıklaması, daha önce Petrol Bakanlığı Sözcüsü Selim Rukabi'nin, Irak'ın üretim kotasının artırılmaması halinde OPEC'ten çekilme olasılığına işaret etmesi ve bazı hükümet kaynaklarının da Bağdat'ın petrol ihracatını artırmak için seçeneklerini değerlendirdiğini belirtmesinin ardından geldi.